Um Energie einzusparen, wurden in zahlreichen Bädern in ganz Deutschland die Temperaturen von Wasser und Raumluft reduziert – und so auch im Solequell oder in der Schönebecker Volksschwimmhalle. Doch ist das jetzt noch nötig?

Schönebeck/Bad Salzelmen - Energie sparen – das war die Devise schlechthin in den vergangenen Monaten. Große Ungewissheit herrschte, ob und wie Deutschland durch den Winter kommt, wenn russisches Gas nicht wie im gewohnten Umfang zur Verfügung steht. Vor allem in Einrichtungen, die viel Energie benötigen, könnte im Umkehrschluss also eine merkliche Ersparnis erreicht werden: in Schwimmbädern wie der Schönebecker Volksschwimmhalle oder dem Solequell zum Beispiel. Doch in einigen Bädern Deutschlands werden die Wassertemperaturen mittlerweile wieder auf das „Vor-Krisen-Niveau“ angehoben – ist das auch in Schönebeck der Fall?