Schönebeck will mehr Brunnen für den Notfall

Pro Jahr sollen in Schönebeck ein bis zwei neue Löschbrunnen errichtet werden. Wo wird gebohrt und was kostet dieses Vorhaben?

Schönebeck - Wasser zum Löschen eines Brandes kann man eigentlich nie genug haben. Aus diesem Grund ergänzt die Stadt Schönebeck die Löschwasserversorgung im Stadtgebiet mit zusätzlichen Brunnen. Bezieht die Feuerwehr in den meisten Fällen über Hydranten das Wasser aus dem regulären Trinkwassernetz der Stadtwerke, so sollen den Einsatzkräften an verschiedenen Standorten nach und nach auch Brunnen zur Verfügung stehen, von wo sie das Löschwasser beziehen können. Mit so einer ausreichenden Versorgung steht auch bei Großschadenslagen genügend Wasser bereit.