Kleiderspenden Schönebeck: Wo Altkleidercontainer stehen und was die Kleiderkammer vom Roten Kreuz wirklich braucht

Selbst Brautkleider und feine Abendgarderobe landen teilweise in den Kleidercontainern des Deutschen Roten Kreuzes und in der Kleiderkammer in Schönebeck. Doch welche Kleidung wird am dringendsten benötigt?