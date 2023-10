Schönebeck. - „So ist richtig, so ist’s gut, freundlich zieh ich meinen Hut.“ Mit diesen Worten endete eine Kindersendung der DDR, die jungen Verkehrsteilnehmern das richtige Verhalten im Straßenverkehr näherbringen wollte. Zwar gibt es die Sendung nicht mehr, doch die Anforderung, sich im Straßenverkehr richtig zu verhalten, gibt es noch immer. Einfluss hat dabei die Jahreszeit und damit auch das Wetter.

Polizei rät zur Vorsicht

„Bei dem Wetter ist es ratsam, Jacken mit Reflektoren zu tragen“, empfiehlt Polizeisprecher Marco Kopitz. Das gelte sowohl für Radfahrer als auch für Fußgänger. Im Vordergrund steht laut dem Polizeisprecher, dass man einander erkennt. Dadurch können verschiedene Gefahren von vornherein gebannt werden. Doch nicht nur Fußgänger und Radfahrer sind angehalten, auf Sicherheit zu achten.

„Autofahrer sollten darauf achten, ihr Licht einzuschalten“, fügt Marco Kopitz hinzu. Fatal sei es, sich nur auf die Automatik seiner Lichtanlage zu verlassen. Nicht immer gehe diese tagsüber an. „Oftmals verlassen sich viele Verkehrsteilnehmer darauf, gesehen zu werden“, mahnt der Polizeisprecher. Das sei eben nicht immer der Fall.

Des Weiteren sollten Autofahrer auch die Abstände zum Vordermann vergrößern, da sich die Fahrbahnen durch die Jahreszeit verändert hätten. „Der Bremsweg verlängert sich durch die Feuchtigkeit der Straßen. Das müssen Autofahrer bedenken“, so Kopitz. Das spielt auch beim Wildwechsel eine Rolle. Vor allem, da sich durch die Zeitumstellung vom Wochenende einiges verändert hat. „Das Wild hat sich an gewisse Zeiten gewöhnt und braucht nun etwas, um sich umzugewöhnen“, rät der Polizeisprecher auch hier zu erhöhter Wachsamkeit.

Die Tiere meiden bekanntlich eher Menschen und sind deswegen zu früheren Zeiten unterwegs. Durch die Zeitumstellung sind nun Treffen zwischen Mensch und Tier möglich. „Da müssen Autofahrer in der ersten Zeit aufmerksam sein“, warnt Kopitz. Nicht zu vergessen sei, dass auch mit Nebel zu rechnen sei. „Es ist für Autofahrer eine herausfordernde Zeit“, fasst der Polizeisprecher zusammen.

Zeit der Vorbereitung

Der Automobilclub Europa (ACE) schließt sich den Hinweisen der Polizei an. „Der Herbst stellt die Autofahrer vor eine andere Situation“, stellt Gerhard Wolter, Kreisvorsitzender des ACE, klar. Ein wichtiger Punkt seien dabei die veränderten Lichtverhältnisse. Deswegen empfiehlt der Schönebecker, einen Lichtcheck zu machen. Das diene der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Dieser Service wird laut ACE von vielen Werkstätten kostenlos angeboten. Wolter empfiehlt, auf Winterreifen zu wechseln. „Der Herbst ist auch eine Zeit, um den Winter vorzubereiten“, erklärt der Kreisvorsitzende.

Bei den Reifen müssen Autofahrer darauf achten, dass genügend Luftdruck vorhanden ist. Außerdem sei es ratsam, bereits Frostschutzmittel für die Scheibenwaschanlage einzufüllen. Auch einen Besen und einen Eiskratzer sollte jeder im Auto haben. „Der Frost kommt schlagartig“, stellt Gerhard Wolter klar. Glätte sei bereits jetzt möglich, so der Kreisvorsitzende weiter.

Entsprechend sei es von Vorteil, ein kleines Hilfspaket für die Fahrt anzulegen. Dazu gehört laut dem Schönebecker auch eine Wolldecke, falls man im Stau stehe. Auch eine Taschenlampe, ein Schwamm oder Tuch sind während dieser Jahreszeit nützliche Helfer. Neben der Vorbereitung ist es auch wichtig, die eigene Fahrweise den veränderten Wetter- und Sichtverhältnissen anzupassen. „Die Gefahr von Nebel, tief stehender Sonne, Nässe und mit Laub bedeckte Fahrbahnen sollten Autofahrer im Hinterkopf haben“, fasst Gerhard Wolter zusammen. Sinnvoll ist es, bei Nebel auch die Nebelschlussleuchte einzuschalten, fügt er hinzu. In Anbetracht der Witterungsverhältnisse sollten Autofahrer ihre Geschwindigkeit verringern und den Abstand vergrößern, um Unfälle zu vermeiden.

Auch der Kreisvorsitzende bringt das Thema Wild, welches wieder häufig auftrete, zur Sprache. Dabei weist er auf die Verhaltensweise hin. „Wild tritt nie alleine auf“, so der Schönebecker. Deswegen ist es ratsam, die Umgebung zu beobachten. Falls ein Unfall nicht zu verhindern sei, gilt: „Licht abblenden, Hände am Lenkrad und bremsen“, frischt Wolter Fahrschulwissen auf. Gleichzeitig unterstreicht er, dass man unter keinen Umständen ausweichen solle. Für alle Verkehrsteilnehmer gilt: Im Herbst und Winter besonders umsichtig und lieber etwas langsamer unterwegs sein. So können alle sicher durch die Jahreszeit kommen.