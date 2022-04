Schönebeck: Wurde Schlüssel zur Waffe?

Kratzwunden an Hand und Brust waren das Ergebnis eines Streits zwischen zwei Männern im Dezember 2020. Jetzt gab es eine Verhandlung am Amtsgereicht. Und ein Urteil.

Anfang Oktober 2021 wurde eine gefährliche Körperverletzung, die sich bereits im Dezember 2020 vor einem Imbiss in Schönebeck ereignete verhandelt. Das Urteil: sechs Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung und 150 Stunden gemennützige Arbeit. Die Verteidigung deutete aber an, Berufung einzulegen.

Schönebeck - Mit dem Schlüssel in der geballten Faust soll der 28-jährige Omar Abbas (Name geändert) Anfang Dezember 2020 vor einem Imbiss in Schönebeck auf den 38-jährigen Baschar Ghanim (Name geändert) eingeschlagen haben. Dabei habe Ghanim Kratzwunden an Hand und Brust erlitten, so die Staatsanwaltschaft. Nun ist der 28-jährige Abbas im Schönebecker Amtsgericht angeklagt – wegen gefährlicher Körperverletzung.