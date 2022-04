Schönebecker Amtsgericht: Umarmung für den Angeklagten

Schönebeck/Calbe - Der 36-jährige Calbenser Mario Haase (Name geändert) ist im Schönebecker Amtsgericht angeklagt. Er soll im September vergangenen Jahres seine Schwester Laura Haase (Name geändert) gegen ein Auto geschubst und ihr anschließend, als sie am Boden lag, gegen das Bein getreten haben.