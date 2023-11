Ein Schönebecker soll kurz nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis mehrere Einbrüche in Schönebeck begangen haben. Unter anderem in eine Tankstelle und Restaurants soll er eingestiegen sein.

Schönebeck. - Kaum aus dem Gefängnis entlassen, soll ein 38-jähriger Mann aus Schönebeck mehrere Einbruchdiebstähle in Schönebeck begangen haben. Unter anderem in Tankstellen und Restaurants soll der Angeklagte eingebrochen sein, um sich zu bereichern. Laut Staatsanwaltschaft soll der Mann zwischen April und Juni dieses Jahres fünf Einbrüche in Schönebeck begangen haben, wobei es in einem Fall nur beim Versuch geblieben sei.