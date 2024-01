Stadt reagiert schnell nach einem Hinweis im Bürgermelder „Sag’s uns einfach!“ Einsatzort war in Bad Salzelmen.

Das Foto vom Schwanenteich in Bad Salzlelmen: Es entstand am Montagvormittag. Da lag der Papierkorb noch auf dem Eis. Der Bauhof barg das Teil, bevor der Korb nach dem Schmelzen des Eises unterzugehen drohte.

Bad Salzelmen. - Schneller als die Anfrage der Volksstimme war am Montag der Städtische Bauhof. Im Bürgermelder auf der Internetseite der Stadt war am Montag folgendes zu lesen: „Hallo, auf dem noch mit Eis bedecktem Schwanenteich liegt einer der weißen Metallmülleimer, die sich an den Bänken dort befinden, des Weiteren wurden auch diverse Pflastersteine und Müll auf die Eisfläche geworfen.“