Urlaubszeit ist Lesezeit. In den nahenden Sommerferien nehmen sich viele Leute vor, wieder mehr zu lesen. Auf der Liege im Garten oder gleich am Strand lässt es sich gut im Buch versinken. Was nehmen die Schönebecker mit ins Reisegepäck?

Susanne Krüger von der Buchhandlung Am Rathaus in Schönebeck nimmt einen beliebten französischen Krimi aus dem Regal. Generell laufen bei dem Geschäft regionale Krimis und Thriller sehr gut.

Schönebeck - Die Sonnencreme glänzt auf der Haut, eine leichte Brise weht durchs Haar, und in der Hand hält man ein gutes Buch. Das klingt für viele nach dem perfekten Sommertag. Was schmökern die Schönebecker in der heißen Jahreszeit? Die Volksstimme hat sich bei der Stadtbibliothek und bei der Buchhandlung Am Rathaus umgehört. Bei den möglichen Urlaubszielen stehen bei den Schönebeckern Klassiker nach wie vor hoch im Kurs.