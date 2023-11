Schönebeck. - Schon in der letzten Chorprobe in der Schule war die Freude der Chorschüler des Dr.-Carl-Hermann Gymnasiums riesig: Das Chorlager stand wieder an! In diesem Jahr sollten unsere Vorbereitungen auf die Weihnachtskonzerte in der Jugendherberge in der Lutherstadt Wittenberg stattfinden.

Täglich starteten wir mit einem gemeinsamen Einsingen, um die Stimme für die anschließenden Register- und Gesamtproben ausreichend aufzuwärmen. Diese Proben wurden von den drei Chorleitern Birgit Ihlo, Laura Pannier und Tim Panhans geleitet. Unsere Chorleiter haben uns mit Leidenschaft bei der Erarbeitung der Stücke für die anstehenden Weihnachtskonzerte am 14. und 15. Dezember in der St.-Jakobi-Kirche Schönebeck unterstützt.

Dabei zeichnete er Laura Pannier, Birgit Ihlo und Tim Panhans (von links) aus. Steffi Bernhardt

Die Chorschüler der Jahrgänge 8 bis 12 studierten jedoch nicht nur die Stücke für die Weihnachtskonzerte ein, sondern auch die ersten drei Teile des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach, welches gemeinsam mit der Kantorei Schönebeck und einem Orchester am 8. Dezember in der Johanniskirche um 19 Uhr aufgeführt wird. Für die Organisation und Einstudierung setzte sich Laura Pannier ein.

Zwischen den vielen Proben gaben uns die Lehrer außerdem genug Zeit für das Mittag- und Abendessen sowie für Ausflüge in die Stadt. Zudem ergriffen wir die Chance, die eindrucksvolle Akustik der Stadtkirche von Wittenberg für ein paar unserer schönsten Lieder zu genießen.

Den Höhepunkt der Woche erreichten wir am Dienstag, an dem uns die Lehrer mit einer Stadtführung durch Wittenberg überraschten. Das absolute Highlight des Tages war jedoch der Besuch des Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, bei unserer abendlichen Gesamtprobe, um unseren Chor zu ehren und insbesondere das hohe Maß an Engagement unserer Chorleiter mit der Ehrenmedaille des Ministerpräsidenten zu würdigen. In dieser aufregenden und trotzdem entspannten Atmosphäre stimmte Herr Haseloff in das ein oder andere Lied mit ein, gab auf vielen Chorheftern sein Autogramm und nahm sich für persönliche Fotos mit Schülern Zeit.

Gut vorbereitet für die bevorstehenden Konzerte, endete diese ereignisreiche, von Teamwork geprägte, schöne Woche.