Schönebecker Eltern kämpfen für die Wiedereröffnung der Kinderklinik

Am 6. Dezember hat das Ameos Klinikum in Schönebeck seine Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe und die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin vorerst geschlossen. Die Chance, diese wieder zu eröffnen, war offen formuliert. Wie ist der aktuelle Stand?

Seit Dezember ist in Schönebeck keine Behandlung für Schwangere oder Kinder möglich. Ändert sich das?

Schönebeck - Sehr aktiv für eine Wiedereröffnung der Klinik machte sich Stadtrat Steffen Behm (SPD) stark. Vor vier Monaten warb er um Unterstützer auf Facebook, um die Klinik wiederzueröffnen. Eine Chance bot sich von Anfang an, da die Klinik sich ebenfalls um eine Wiedereröffnung bemühte. Knackpunkt war damals der Fachkräftemangel. Was sich in den letzten Monaten getan hat?