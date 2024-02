Die Feuerwehrkameraden und Oberbürgermeister Bert Knoblauch bei der Fahrzeugübergabe am Freitagabed.

Schönebeck. - Große Freude bei der Freiwilligen Feuerwehr Schönebeck: Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) und der stellvertretende Stadtwehrleiter Gunnar Ulrich übergaben am Freitagabend symbolisch den Ehrenamtlichen der freiwilligen Feuerwehr ein neues Drehleiter-Fahrzeug (DLK 23-12).

Das Stadtoberhaupt lobte in einer kurzen Ansprache das gemeinsam ausgearbeitete Fahrzeugkonzept der Feuerwehrkameraden der Stadtteil- und Ortsfeuerwehren mit den Mitarbeitern der Verwaltung. Knoblauch bedankte sich unter anderem bei den Stadträten, betonte die gute Zusammenarbeit der Feuerwehren der Stadt und würdigte besonders die Leistungen der Kameraden bei den zahlreichen Einsätzen. „Ich freue mich, bei diesem besonderen Moment dabei zu sein, wenn die Drehleiter zum ersten Mal in den Dienst gestellt wird“, so Bert Knoblauch.

Die Spannung bis zur symbolischen Übergabe hielt Wehrleiter Maik Häring bis zum Schluss aufrecht. Erst nach der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Schönebeck sollte das neue Hubrettungsfahrzeug präsentiert werden, das bereits vor einer Woche mit großer Aufmerksamkeit am Gerätehaus in der Tischlerstraße ankam. „Seitdem führen wir am Fahrzeug intensive Ausbildung durch“, betonte der Stadtteil-Wehrleiter.

Das MAN-Fahrzeug mit abneigbarem Korbarm hat eine Arbeitshöhe von 32 Metern und verfügt unter anderem über modernstes feuerwehrtechnisches Zubehör. Der Rettungskorb kann eine Nutzlast von bis zu 500 Kilogramm tragen.

Angesichts der allseits bekannten Haushaltssituation war es kein einfacher Schritt gewesen, das Einsatzfahrzeug zu beschaffen. Die Kosten für das Ersatzneufahrzeug liegen bei genau 823.956 Euro und werden von der Stadt Schönebeck als Träger der Feuerwehr allein getragen. Die alte Drehleiter konnte bereits verkauft werden.