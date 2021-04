Schönebecker Feuerwehr löscht Auto der Marke BMW

Schönebeck/Bad Salzelmen

Spätabendlicher Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Schönebeck. Sieben Kameraden der Wehr Tischlerstraße rückten zu einem Pkw-Brand zwischen Schönebeck und Welsleben aus. Zu der Unfallstelle eilten am 14. April 2021 auch zwei Einsatzwagen aus Bad Salzelmen.

Doch die Kameraden aus dem Stadtteil konnten schnell wieder einrücken. Die Schönebecker Kollegen um Philip Becker hatten den Brand schnell im Griff. „Als wir ankamen, stand das Auto in Vollbrand“, beschrieb Becker. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

BMW steht seit Tagen dort

Im inneren des schwarzen BMW bildete sich ein wahres Schaumbad. Nähere Angaben zur Brandursache konnten weder Becker noch die Polizei nach Ausbruch des Brandes gegen 22.30 Uhr. Was jedoch bekannt ist: Der schwarze BMW nimmt ein trauriges Ende. Denn das Fahrzeug war Passanten, die regelmäßig an der Stelle in der Nähe der Auffahrt zur Bundesautobahn 14 vorbei kommen, bereits in den letzten Tagen aufgefallen. Offenbar wurde das Kfz dort schon wochenlang geparkt.

Für die Feuerwehr blieb nur noch, die Unfallstelle zu sichern und die Stromquellen des Autos abzuklemmen. Während den Löscharbeiten war die viel befahrene Straße nur auf einer Spur passierbar.