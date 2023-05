Ehrenamt Schönebecker Feuerwehr prüft 17 angehende Feuerwehrleute

Ohne das Ehrenamt geht in Deutschland sehr wenig. Viele Tätigkeiten nehmen Helfer wahr, so zum Beispiel bei der Freiwilligen Feuerwehr. Am Wochenende haben in Schönebeck angehende Feuerwehrleute ihre Truppmanausbildung abschließen können.