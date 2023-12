Schönebeck. - Die Vorweihnachtszeit hat begonnen. Adventskränze werden entzündet und mancherorts der Weihnachtsbaum geschmückt. So auch im Schönebecker Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium.

Doch das war nicht der einzige Grund, aus dem sich die Lehrer und Schüler in der Pause im Foyer der Schule versammelten, denn auch in diesem Jahr werden Spenden gesammelt. „Die Schülerschaft ist in der Region unterwegs und wählt ein Projekt aus“, erklärt Gregor Mundt. In diesem Jahr haben Marie Fritsche und Pia Böhm das Projekt ausgewählt – das Tierheim Schönebeck.

Das Geld aus dem Kuchenbasar in den Pausen wird in den Spendentopf fließen. „In den letzten Jahren lag die Endsumme immer im niedrigen vierstelligen Bereich“, spricht Gregor Mundt aus Erfahrung. Noch bis zum 17. Dezember, dem letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, wird Geld gesammelt und Kuchen gegessen. Auch etwas, das in der Weihnachtszeit vermehr gemacht wird. Im Gymnasium wird damit Tieren geholfen.