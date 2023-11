Schönebeck - Begleitet von mehr als 100 Unterstützern, Verwandten und Freunden haben Schönebecks Jecken und Narren den Schlüssel für das Rathaus an sich gerissen. Pünktlich zum 11. November wurde mit dieser traditionellen Zeremonie auch in Schönebeck die Karnevalssaison eröffnet.

Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) hatte angesichts dieser Übermacht keine Wahl, als den „Schlüssel“ für die Stadt zu übergeben. „Unter unserer Herrschaft gab es keine Klagen“, verweist die Präsidentin des Felgeleber Carnevalclub (FCC), Sandra Kalusche, auf vergangene erfolgreiche Jahre. Die „Regentschaft“ übernimmt das Prinzenpaar Cindy und Robert, die sich zu einer weitere Amtsperiode entschlossen haben. Während der närrischen „Fremdherrschaft“ wird sich das Stadtoberhaupt einen ausgedehnten Urlaub gönnen. „Geht gut damit um“, gibt er als mahnende Worte auf den Weg.

Unterstützt wird das Prinzenpaar vom Kinderprinzenpaar Isabell und Arne. „Wir haben das Zepter in der Hand, nun geht es bergauf im Land“, kündigt der junge Prinz Arne an. Neben der „Herrschaft“ über Schönebeck wird in den kommenden Wochen einiges auf den FCC und seine Majestäten zukommen. „Wir sind wieder beim Rosenmontagsumzug in Halle dabei. Da haben wir eine kleine Yacht, da sitzt unser Prinzenpaar und wird bejubelt“, kündigt Sandra Kalusche an. Auch beim Tulpensonntag in Aschersleben wird der FCC Felgeleben teilnehmen. Erstmalig habe der Karnevalsverein dann auch ein Tanzmariechen mit auf der Bühne.