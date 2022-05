Schönebecker Netto unterstützt beim Kampf gegen Lebenmittelverschwendung für mehr Nachhaltigkeit

Schönebeck - Klimaaktivisten haben in einigen Großstädten wie Berlin, München und Hamburg teilweise zu extremen Maßnahmen gegriffen, um auf Lebensmittelverschwendung aufmerksam zu machen. Eine Gruppe hat beispielsweise Anfang der Woche vor dem Landwirtschaftsministerium Pferdemist verteilt. Es ist eine weitere Aktion, die darauf abzielen soll, das Wegwerfen von Lebensmitteln zu minimieren. Bundesminister Cem Özdemir sagte gegenüber der dpa, dass er froh sei, dass keine Krankenwagen mehr aufgehalten werden und hofft auf Gespräche mit den Aktivisten. „Dass so viele Lebensmittel weggeworfen werden, empört viele, mich auch“, so der Minister weiter. Was kann der Verbraucher tun?