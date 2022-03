Schönebecker Schule spendet für die vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen

Eine Woche lang bereiteten die Schüler des Schönebecker Gymnasiums diesen Tag vor. Es gab vielen Aktionen mit dem die Schule ihrem Wunsch nach Frieden in der Ukraine Ausdruck verleihen wollte. Was genau getan wurde?

Schönebeck - „Wir wollen eine klare Botschaft senden“, sagen Enna Lohmann und Julius Beyer. Beide sind Schüler des Dr.- Carl-Hermann-Gymnasiums und Mitglied des Schülerrates. Von dort kam der Anstoß, eine Spendenaktion für die Ukraine zu starten. Seit Montag gingen Sach- und Geldspenden in der Schule ein. „Wir haben haltbare Lebensmittel, Decken, Windeln, Medikamente, einen Rollstuhl und noch vieles mehr“, bilanziert Gregor Mundt. Der Schulkoordinator ist am Freitagmorgen mit den gesammelten Sachspenden nach Magdeburg zur zentralen Annahmestelle der Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt aufgebrochen. Was weiterhin in der Schule passierte?