Der Lehrermangel an den Schulen in Sachsen-Anhalt ist akut. Das hat zur Folge, dass in einigen Schulen die Unterrichtsversorgung unter 90 Prozent liegt. Davon sind auch Schönebecker Schulen betroffen.

Schönebeck - Eine Unterrichtsversorgung von 80 Prozent zeigt auf, dass ein Viertel aller Stunden nicht stattfinden. Dies geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Fraktion Die Linke hervor. Demnach herrscht an Schulen in Schönebeck und Umgebung eine mangelnde Unterrichtsversorgung. Davon betroffen sind die Förderschule „Lindenstraße“ sowie die beiden Sekundarschulen „Maxim-Gorki“ und „Am Lerchenfeld“. Gleiches gilt auch für die Sekundarschule „Johann-Gottfried Herder“ in Calbe sowie die Grundschule „Prinzeßchen“ in Barby und die Grundschule „An der Mühle“ in Sachsendorf. Gerade bei der letzteren Bildungsstätte ist die Unterrichtsversorgung mit 77,56 Prozent am geringsten.