Schönebeck. - Mehrfach soll ein 41-jähriger Schönebecker im Herbst 2023 einer Frau ins Gesicht geschlagen haben. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen Körperverletzung, die Schönebeckerin klagt parallel auf Schmerzensgeld. Darüber hinaus werden dem 41-Jährigen auch drei Diebstähle vorgeworfen. Im Oktober 2023 soll er in zwei Fällen jeweils Waren im Wert von rund 300 Euro aus einer Drogerie in Magdeburg gestohlen haben, sowie einen weiteren Diebstahl im Dezember in einem Schönebecker Geschäft. Alle diese Taten stehen offenbar im Zusammenhang mit der Drogensucht des Mannes.