Schönebecker Spezialisten für Spezialfahrzeuge

Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr oder Polizei kann man nicht einfach in einem Autohaus kaufen. Und genau da kommt die Fahrzeugbau-Firma Rettungstechnik Doll aus Schönebeck ins Spiel.

Diese Spezialfahrzeuge hat das Schönebecker Unternehmen für das Landesamt für Vermessung und Geoinfirmation gebaut. Ein Loch in der Tür, wollen sonst eher wenige Kunden.

Schönebeck - Feuerwehren, Rettungsdienste, Polizei, verschiedene Behörden und mehr gehören zu den Kunden von Karsten Doll. Denn wenn es um den Um- und Ausbau von Einsatzfahrzeugen oder um Spezialanfertigungen geht, dann kennt man sich bei Rettungstechnik Doll in Schönebeck damit bestens aus. Hier verwandelt das 14-köpfige Team gewöhnliche Transporter und Autos in echte Einzelstücke, in originelle Spezialfahrzeuge.