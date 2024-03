Abgestorbene Kiefern liegen in einem Waldstüc in Sachsen-Anhalt. Trockenheit und Käferbefall schaden den Wäldern. Vor allem Nadelgehölze wie Kiefern und Fichten leiden unter der Wetter- und Umweltsituation.

Schönebeck. - Landet das Thema Klimaschutzkonzept auf einer Tagesordnung eines Aussschusses, können Anwesende gewiss sein, dass Stadtrat Mark Kowolik (Bunte Fraktion) nichts auf seinem Stuhl hält. Seit mehreren Monaten schon mahnt er vehement eine solide Arbeit des Rathauses an. Das passiere nämlich seiner Ansicht nach nicht.

Indirekt kritisiert Kowolik die Arbeit von Schönebecks Klimaschutzmanagerin Kathrin Miehle. „Der Bauausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung dieses Konzept abgelehnt. Warum? Weil zum Beispiel diesem Konzept eine völlig unzureichende Datenbasis zugrunde liegt“, moniert der Stadtrat. Er begründet seinen Tadel auch: Wenn die Stadt, dazu gehören Bürger, Gewerbetreibende, Industrie, Verwaltung und stadteigene Unternehmen, klimaneutral werden sollen, dann benötige man eine vollständige Datenbasis. Diese liege aber nach Ansicht von Kowolik nicht ansatzweise vor.

Mit niemandem gesprochen?

„Es ist bis heute mit keinem Gewerbetreibenden beziehungsweise mit keinem Industriekunden, mit Ausnahme der Stadtwerke gesprochen worden. Daher gibt es gar keine Basis, bei der wir starten, um die entsprechenden Maßnahmen, die zum Teil überhaupt nicht in ihrem Einsparpotenzial bewertet sind, dagegen wirken zu lassen“, stellt er fest. Fast alle großen Unternehmen hätten im Zuge ihrer Zertifizierungen und Energieaudits solche Konzepte vorliegen. Wenn diese nicht mit einflössen, dann sei dieses Konzept unvollständig.

„Man hat teilweise das Gefühl, dass es gemacht wird, ohne dahinterzustehen, weil man es haben muss, um es dann wie Insek oder das Tourismuskonzept für immer in die Schublade zu legen“, so Stadtrat Kowolik, der damit bereits auf die anstehende Stadtratssitzung am Donnerstag blickt. Dann nämlich wird auf Tagesordnungspunkt 16 das „Integrierte Klimaschutzkonzept mit Anschlussvorhaben“ stehen.

In Schönebeck gibt es, wie in vielen anderen Städten Deutschlands auch, ein Klimaschutzmanagement. Schon seit November 2022 kümmert sich Kathrin Miehle um Sachen rund um Klima und Umwelt in Schönebeck (Volksstimme berichtete).

Wer spendet Schatten?

Ziel ist es, einen Beitrag zum Erreichen der nationalen Klimaschutzziele zu leisten. Konkret wird dabei angestrebt, Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen. Für Schönebeck wurde durch Kathrin Miehle ein Klimaschutzkonzept samt Maßnahmenkatalog entwickelt.

„Mir sei abschließend ein Wink mit einem Baum erlaubt: Die 100 neu gepflanzten Bäume haben, wenn überhaupt, die gleiche Reinigungswirkung wie eine der gefällten, gesunden Linden in der Lindenstraße. Meine Enkel werden unter den neugepflanzten Bäumen Schatten finden. Ich beziehungsweise meine Kinder können den Bäumchen höchstens selbst Schatten spenden. Das trifft auch auf den Breiteweg zu. Warten wir mal den Sommer ab, ob dort jemand in der prallen Sonne verweilen will ...“

In den vergangenen Jahrzehnten ist die Anzahl der Hitzetage pro Jahr, Tage mit einer Temperatur von mindestens 30 Grad Celsius, stark gestiegen. In Sachsen-Anhalt haben sie sich innerhalb der letzten 70 Jahre mehr als verdreifacht. Laut Bundesministerium für Gesundheit sind besonders Menschen ab 65 Jahren, Personen mit Vorerkrankungen sowie Säuglinge und Kleinkinder den Gefahren durch Hitze ausgesetzt.