Wie erkennt man einen Hitzschlag beim Hund und wie muss man reagieren? Die Volksstimme hat mit Tierärzten aus Schönebeck und Calbe gesprochen und Tipps gesammelt: So kommen die Vierbeiner am besten durch einen heißen Sommer.

Hunde können nicht schwitzen und haben deshalb ihre liebe Not mit hohen Temperaturen. Tierärzte aus Schönebeck und Calbe geben Tipps, wie die Vierbeiner am besten durch einen hitzigen Sommer kommen.

Schönebeck/Calbe - Nur schnell ein paar Minuten in den Supermarkt oder in die Bank – das kann im Sommer schon ausreichen, um den im Auto verbliebenen Hund in Lebensgefahr zu bringen. Je nach Temperatur und Sonneneinstrahlung heizt sich der Innenraum rapide auf und der geliebte Vierbeiner kann einen Hitzschlag erleiden. „Da bringt es auch überhaupt nichts, wenn das Fenster ein paar Zentimeter geöffnet ist“, warnt der Schönebecker Tierarzt Ulrich Wagner. Erst vor wenigen Tagen sei ein Hund im Auto gestorben, berichtet er. Auch Tierärztin Claudia Cermann in Calbe betont ausdrücklich: „Tiere gehören bei warmen Temperaturen nicht ins Auto.“