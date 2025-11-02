Ambulanz Mobile aus Schönebeck fertigt 18 Rettungswagen für das Emirat. Das könnte der Auftakt für weitere Aufträge auf die arabische Halbinsel sein.

Die 18 Rettungswagen von Ambulanz Mobile für Abu Dhabi. Oben rechts ein Blick in das Modell mit zwei Tragen für den Transport von Frühchen und den Müttern.

Schönebeck. - Die Glinder Straße war kurz gesperrt und eine Einfahrt nicht möglich. Der Grund waren 18 Rettungswagen, die dort nebeneinander standen. Das an sich ist bei Ambulanz Mobile, dem europäischer Marktführer als Hersteller von Krankenfahrzeugen, nichts ungewöhnliches.