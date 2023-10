Die Zukunft am Schönebecker Standort zu gestalten, das ist eines der wichtigen Dinge, die die Unternehmen vor Ort haben. Das soll am besten durch regionale Arbeitskräfte geschehen. Doch diese gilt es davon zu überzeugen, hier zu bleiben. Wie das gelingen kann, zeigt der Tag der offenen Unternehmen.

Schönebeck - Felix und Lena Seltner sind hochkonzentriert. Die Waffe ist im Anschlag und wie die Profis haben die beiden Geschwister ein Auge zu gekniffen. Das Ziel ist fest im Visier. „Ich habe alle Scheiben getroffen“, freut sich Felix Seltner anschließend. Die Schießsimulationsanlage bei Nammo war nicht nur für die beiden Geschwister ein Anlaufpunkt beim Tag der offenen Unternehmen (Tou) am Sonnabend in Schönebeck.

Gestaltung der Zukunft und Gegenwart

Lena und Felix Seltner werden sich wenig Gedanken darüber gemacht haben, wie und wo ihre Zukunft liegt und doch repräsentieren sie genau diese. Der Wirtschaftsstandort Schönebeck ist nach Einschätzung von Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) ein guter. „Wir haben die geringste Arbeitslosenquote im Salzlandkreis“, sagt er bei der Eröffnung. Das sei ein guter Wert, bei dem es aber immer auch noch Luft nach oben gebe, fügt er hinzu. Gelingen soll das durch das Zeigen von Präsenz und Produkten. Gerade das Thema Präsenz ist etwas, das Mario Babock, Geschäftsführer von BaP und Vorsitzender des Wirtschaftsrates der Stadt, am Herzen liegt. „Es geht auch darum, Stolz darauf zu entwickeln, was gemacht wird und womit Freunde und Verwandte beschäftigt sind“, sagt er bei der Eröffnung.

Schönebecks Unternehmen wollen sich vergrößern und ihre Produktionslinien erweitern. Thyssenkrupp Presta will in nächster Zeit seine Produktion von zwei Millionen auf drei Millionen Stück ausweiten. Und das ist nur ein Beispiel. Florida Eis plant 250 neue Mitarbeiter einzustellen. Somit gilt es für alle Unternehmen, dass bei aller Konzentration auf die die Zukunft die Gegenwart nicht aus den Augen verloren werden darf.

Der Tag der offenen Unternehmen findet zum vierten Mal statt. Die Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt, Stefanie Pötzsch, nahm an der Eröffnung bei Premierenteilnehmer Nammo teil und dankte für die Einladung. „Das ist eine tolle Tradition“, lobt sie. „Manchmal habe ich das Gefühl, dass einige Schönebecker gar nicht wissen, was wir hier haben und produzieren“, hatte Mario Babock vor einem Jahr im Gespräch mit der Volksstimme vermutet. Entsprechend sei es wichtig, seine Türen zu öffnen und den Besuchern zu zeigen, was das jeweilige Unternehmen bietet. Das ist auch Werbung in eigener Sache und für den Standort Schönebeck.

Viele Führungen und Aufmerksamkeit

Der Sonnabend war dabei ein zusätzlicher Arbeits- und Produktionstag und etwas besonderes. Bei Laserpunkt im Grundweg habe sich laut Geschäftsführer Thomas Moy die Belegschaft zum gemeinsamen Frühstück getroffen und dann mit der Arbeit begonnen. „Kurz vor 10 Uhr waren die ersten Besucher da“, berichtet Thomas Moy. Das Unternehmen hat bisher an allen Unternehmenstagen teilgenommen, was für den Geschäftsführer eine Selbstverständlichkeit sei.

Bei Thyssenkrupp wurden nicht nur Führungen angeboten, sondern auch fertige Produkte und ihre Funktionsweise erklärt. Stefan Demps

47 Besucher waren in den ersten 2,5 Stunden da, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, während produziert wird. „Wer in diesem Jahr zu uns kommt, interessiert sich auch für uns“, sagt Thomas Moy. Laserpunkt war in diesem Jahr das einzige Unternehmen aus dem Grundweg, welches am Tou teilgenommen hat. Bei den vorherigen Tagen konnten Besucher weitere Firmen besuchen. „Es ist gut besucht, da nicht weniger gekommen sind“, fasst deswegen Thomas Moy zusammen.

Oberbürgermeister Bert Knoblauch eröffnete gemeinsam mit Stefanie Pötzsch, Uwe Müller und Mario Babock den Tag der offenen Unternehmen. Stefan Demps

Kurzfristige Erfolge kann Ambulanz Mobile vorweisen, die in diesem Jahr wieder mit dabei gewesen sind. Wie Josephine Arnemann von der Personalabteilung des Unternehmens bestätigt, konnte Ambulanz Mobile drei Probearbeiter gewinnen. „Es ist wichtig, in der Region präsent zu sein und sich zu zeigen“, beschreibt sie die Wichtigkeit des Tages. Geschäftsführer Hans-Jürgen Schwarz vermutet, dass 300 bis 350 Besucher bereits da waren. „Bei meiner Führung war ein Ehepaar aus Weimar dabei“, berichtet er.

Auch Wilhelm Lohmann war zufrieden, wie der Tag angefangen hat. Die Besucherzahlen lassen sich schwer einschätzen, da der Baumarkt regulär geöffnet hatte. Besucher konnten sich einen Eindruck verschaffen, welchen bundesweiten Stellenwert das Familienunternehmen hat. „Wir wollen zeigen, wer wir sind und was wir machen“, erklärt Wilhelm Lohman.

Auch Thyssenkrupp führte durch das Firmengelände. Zusätzlich wurde die Funktionsweise eines seiner Produkte erklärt. Dazu wurden zwei Anschauungsobjekte aufgestellt, wo jedem Besucher die Funktionsweise des Produktes erklärt wurde. In den ersten zwei Stunden waren 260 Besucher da. Produktionsleiter Michael Schwarzer verteilte fleißig Visitenkarten, in der Hoffnung neue Mitarbeiter zu gewinnen.

Für Felix und Lena Seltner ging es darum, Scheiben abzuräumen. Vielleicht bleibt das im Gedächtnis, dann war der Tag auch für sie ein Erfolg.