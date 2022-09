Schönebecker Waschanlage: Hat Pächter 13.000 Euro unterschlagen?

Der Betreiber einer Waschstraße in Schönebeck soll Belege manipuliert und so 13.000 Euro unterschlagen haben. Nun ist er im Amtsgericht Schönebecks angeklagt.

Schönebeck - Der ehemalige Pächter einer Waschanlage in Schönebeck muss sich im Amtsgericht der Elbestadt verantworten. Die Staatsanwaltschaft klagt den 52-jährigen Mann aus der Gemeinde Bördeland wegen Unterschlagung an. Rund 13.000 Euro soll er widerrechtlich einbehalten haben, indem er Belege fälschte und falsche Monatsabrechnungen an den verpachtenden Tankstellen-Konzern übermittelte, so der Staatsanwalt. Von September 2016 bis Mai 2017 soll er sich zu Ungunsten des Tankstellenbetreibers bereichert haben.