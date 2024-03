Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sachsenland. - Der Albtraum beginnt Mitte Februar. Als Christa Meyer aus Schönebecks Stadtteil Sachsenland einen Brief von der Deutsche Angestellten-Krankenkasse (DAK-Gesundheit) in den Händen hält, erfährt sie von ihrem eigenen Tod. Die Krankenkasse formuliert ihr Mitgefühl für die Hinterbliebenen und macht freundlich darauf aufmerksam, dass der Tod nun bürokratische Prozesse in Gang setze. Mit deutscher Gründlichkeit wird die Rentenzahlung eingestellt, Pflegegeld zurückgefordert, die Krankenkassen-Karte und die beiden Bankkarten der Familie Meyer werden gesperrt. Und es entbricht ein Streit darüber, wer für den offensichtlichen Fehler die Schuld trägt: die DAK? Oder die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Bund?