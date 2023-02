In wenigen Monaten feiert die Stadt Schönebeck ihr 800-jähriges Bestehen. Grund genug, um einmal nachzufragen, was sich denn so im Archiv Schönebecks verbirgt.

Schönebeck - Wenn man die Treppenstufen in den Keller hinuntergeht, kommt einem sofort der Geruch von altem Papier in die Nase. Klar, hier schlummert schließlich jahrhundertealte Geschichte. Eine, die sich mit der Historie der Stadt Schönebecks bestens auskennt, ist Britta Meldau. Die gebürtige Schönebeckerin ist seit 1989 bei der Stadt und hat kurz nach der Wende das Archiv mit aufgebaut. „Seit 1996 sind wir in den Räumen in der Prager Straße. Noch haben wir ein bisschen Freiraum, aber irgendwann wird es eng“, erzählt Meldau, die gelernte Diplom-Bibliothekarin ist.