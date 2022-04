Schönebecks Festtannen sind gefunden

Mehrere Tannen werden Schönebecks Marktplätze in der Altstadt und Bad Salzelmen ab Mitte November 2021 weihnachtlich schmücken. Sie stammen von privaten Spendern.

Gesucht und gefunden hat die Stadt Schönebeck mehrere Weihnachtsbäume bei privaten Spendern, die in der Vorweihnachtszeit die Marktplätze in der Altstadt und Bad Salzelmen schmücken werden.

Schönebeck - Wohl nichts gehört mehr zu Weihnachten als ein passender Weihnachtsbaum – nicht nur im heimischen Wohnzimmer. Das sieht auch die Stadt Schönebeck so und hatte deshalb vor einigen Wochen Bürger dazu aufgerufen, Weihnachtsbäume für die Marktplätze in der Altstadt und Bad Salzelmen zu spenden. Die Stadt hat also nach mehreren prächtigen Bäumen gesucht – und sie schon gefunden. Das hat Stadtsprecher Frank Nahrstedt jetzt auf Volksstimme-Nachfrage verraten.