In der Elbestadt gibt es einige Straßen, die sanierungsbedürftig sind. Manche waren vermutlich schon zu DDR-Zeiten in dem aktuellen Zustand. Die Welsleber Straße dürfte zu dieser Kategorie gezählt werden. Durch ihre Größe wird es teuer und ist kompliziert.

Schönebeck - Autor Manfred Stock war vor ein paar Wochen mit der Volksstimme in Schönebeck unterwegs. Vieles, so hat der Autor festgestellt, hat sich zum Positiven verändert. Seine Meinung änderte sich in der Welsleber Straße. „Die hat sich ja im Vergleich zur DDR nicht verändert. Die sieht noch genauso aus“, urteilt Manfred Stock über die Straße. Diese Einschätzung dürfte einiges über den Zustand verraten.

Anwohner mit Wunsch nach Sanierung

Da nunmehr 30 Jahre seit der Wiedervereinigung vergangen sind, dürfte die Frage nach einer Sanierung gestellt werden. So empfindet es zumindest Anwohner Eberhard Manzke. „Diese Straße ist seit Jahren eine der schlechtesten Straßen der Stadt“, macht er seinem Ärger Luft. Der Schönebecker sieht die Stadtplaner in der Verantwortung, den Zustand der Straße zu verbessern.

„Eigenartig ist aber, dass diese Straße schon des Öfteren zur Realisierung offiziell angekündigt war, aber bisher nicht saniert wurde. Man kann davon ausgehen, dass vor der Realisierung die Planung abgeschlossen wird“, wundert sich der Leser. Damit greift Eberhard Manzke die zuletzt vom Baudezernenten der Stadt Guido Schmidt getroffenen Aussagen über eine anstehende Sanierung auf. „Es ist eine mittelfristige Maßnahme“, hatte Schmidt damals gesagt. Damit meinte der Baudezernent, dass es noch keine konkrete Zeitschiene zur Umsetzung einer Sanierung gäbe. Diese relativ ungenaue zeitliche Angabe ist es, die Manzke ärgert. „Es würde uns Schönebecker sehr interessieren, wann man zur Welsleber Straße endlich etwas Konkretes hört“, so der Rentner abschließend.

Gerade der Bereich zwischen der Wilhelm-Hellge-Straße und der Bahnhofstraße hatte Autor Manfred Stock an frühere Zeiten erinnert.

„Die Straße hat keinen guten baulichen Zustand“, weiß auch Baudezernent Guido Schmidt. Doch wie so häufig sind die Mittel in Schönebecks Haushalt nicht endlos. Dazu kommt, dass mit dem Breiteweg und dem Kunstanger zwei Großprojekte laufen. Deren Realisierung war geplant und wird nun realisiert. Im Herbst werden, sollte nichts unvorhergesehenes passieren, die Bauarbeiten am Breiteweg abgeschlossen sein. Lesen Sie dazu den Kommentar des Autors

Nur mit Fördermitteln Abschnitt sanierbar

Das nächste Bauprojekt steht dann bereits in den Startlöchern. Der Radweg zwischen dem neuen Kreisverkehr Magdeburger/Welsleber Straße wird dann begonnen. „Nach aktuellem Stand soll noch in diesem Jahr das Bauvorhaben begonnen und unter der Voraussetzung einer günstigen Witterung abgeschlossen werden“, erklärt Stadtsprecher Frank Nahrstedt. Wenn die Witterungsverhältnisse ein kontinuierliches Abarbeiten nicht zulassen sollten, werde die Baumaßnahme am Radweg in der Welsleber Straße im Frühjahr 2024 beendet werden, fügt er hinzu. Ende Oktober soll die Auftragsvergabe erfolgen.

„Für die Welsleber Straße an sich wurde in diesem Jahr die Bauvorplanung im Haushalt eingestellt und umgesetzt“, hat Frank Nahrstedt auch für die Anwohner Neuigkeiten. Allerdings schränkt der Stadtsprecher ein, dass die Stadt Schönebeck auf Fördermittel angewiesen ist. Angedacht ist ein grundhaften Ausbau inklusive Nebenanlagen, der mit hohen Kosten verbunden sei. „Mögliche Finanzierungen durch Förderprogramme werden durch die Stadt Schönebeck weiterhin angestrebt und beobachtet“, so Nahrstedt. Abschließend bestätigt er, dass eine Bauvorplanung in den Haushalt aufgenommen sei. Ohne bewilligte Fördermitteln dürfte sich die Umsetzung schwierig gestalten.