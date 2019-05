Das Programm steht, die Vereine sind bereit. Kurz vor der Renovierung der Welslebener Schule wird noch einmal kräftig gefeiert.

Welsleben l Ein letztes Mal die große Pause auf dem Schulhof und im Gebäude verbringen. Ein letztes Mal in Erinnerungen schwelgen. Und ein letztes Mal vor der Renovierung feiern. Am Sonnabend, 29. Juni, soll es losgehen. Die große Feierstunde zu Ehren der Renovierung der Welslebener Grundschule ist gemeint. Das Programm steht. „Genaue Einzelheiten zu Programmpunkten werden aber noch nicht verraten“, verkündet Mario Brych. Der frisch in den Gemeinderat wiedergewählte Welslebener hält die Spannung hoch. Hans Jürgen Korn vom Heimat- und Kulturverein pflichtet ihm bei: „Auf einige Überraschungen werden sich nicht nur die Grundschüler freuen können.“

Vereine sofort begeistert

Lange schon wurde geplant. Bereits am 13. Mai trafen sich dann alle fünf teilnehmenden Vereine aus Welsleben zu einem gemeinsamen Treffen. Dies fand am Sportplatz im Vereinshaus „Beetzenberg“ statt. Vor Ort wurde besprochen, welcher Verein sich um welchen Programmpunkt kümmert. Als Vereine teilnehmen werden der Männerturnverein Welsleben, der Heimatverein der Ortschaft, der Schulförderverein der Grundschule, der ortsansässige Hundesportverein und als letztes die freiwillige Feuerwehr, die zwar kein offiziellen Verein darstellt, aber trotzdem gerne unterstützend zur Hand geht. Weiter wird die Grundschule selbst aktiv am Veranstaltungstag teilnehmen und Aktivitäten für Groß und Klein anbieten. „Es wird das letzte Mal sein, dass das Schulgebäude in diesem Zustand für die breite Öffentlichkeit zu sehen ist“, kommentiert Mario Brych weiter. „Deswegen sind auch ehemalige Schüler gerne willkommen“, fügt Hans Jürgen Korn hinzu. Nach dem Fest beginnen die Sommerferien und die energetische Renovierung des alten Schulgebäudes. Seit 1981 befindet sich die Schule in Welsleben nicht mehr am Kirchplatz, sondern in der Krummen Straße.

Helfer werden gesucht

„Vorher waren die Schüler in mehrere Gebäude aufgeteilt“, erklärt Hans Jürgen Korn. „Nach langem Ringen konnte dann 1981 mit dem Bau und dem anschließenden Umzug in das neue Gebäude begonnen werden.“

Dies gehört der Vergangenheit an. Nun wird die Grundschule runderneuert, und ein Anbau soll errichtet werden. „Die Schule wird ein ganz neues Gesicht bekommen“, sagte der Magdeburger Architekt Burkhard Przyborowski bei der Vorstellungsveranstaltung der Umbaupläne. Zukünftig sollen eine größere Aula gebaut und sogar eine Fußbodenheizung installiert werden. Auf Grund der Energieeinsparungsmaßnahmen wird das Gebäude auch neu gedämmt.

Nun werden noch Helfer für den Umzug von Welsleben nach Eickendorf gesucht. Dort sollen die Schüler für die Zeit der Renovierung untergebracht werden. „Alle Vereine, Elternteile und Schüler sind aufgerufen, beim Umzug mit anzupacken“, so Korn.