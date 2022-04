Schulen im Salzlandkreis: Eine Woche unter Corona-Masken

Schönebeck - Am 10. Januar endeten in Sachsen-Anhalt die Weihnachtsferien, und für die Schüler ging es zurück in die Klassenräume. Doch bevor die erste Stunde anfangen konnte, mussten alle getestet werden. Am Freitag hatte bereits die Bildungsministerin von Sachsen-Anhalt Eva Feußner bilanziert, dass die Schulen im Land gut vorbereitet und routiniert in das neue Jahr gestartet seien. Die Strategie des Testens und die generelle Maskenpflicht wurden beibehalten wie auch der Präsenzunterricht.