Das erste Schulhalbjahr ist zu Ende: Wie Grundschüler der Friedrich-Loose-Schule in Großmühlingen ihre Zeugnisausgabe gebührend feierten.

Schüler in Großmühlingen: Faschingslaune statt Giftblätter

Großmühlingen - Verkehrte Welt in der Friedrich-Loose-Grundschule in Großmühlingen: Wo sonst die fleißigen Schülerinnen und Schüler die Schulbank besetzen, saßen an diesem Tag etwa Schlümpfe, Hexen, Superhelden und viele andere bunte Figuren. Wie das?