Schülerbeförderung von Förderstedt ins Bördeland: Bringt eine Fahrplanänderung Besserung?

Seit der vergangenen Gemeinderatssitzung ist die Schülerbeförderung von Förderstedt in Richtung Bördeland Thema. Bei Schulschluss nach der vierten Stunde fehlt eine Busverbindung. Was schlägt der für die Schülerbeförderung verantwortliche Salzlandkreis zur Lösung vor?

Förderstedt/Eickendorf - „In gemeinsamer Verantwortung haben die Schulen, die Schulträger, die Verkehrsunternehmen und der Salzlandkreis für eine wirtschaftliche und zumutbare Gestaltung der Schülerbeförderung durch eine gegenseitige Abstimmung Sorge zu tragen.“ So heißt es in Paragraf 5 Absatz 1 in der Satzung des Salzlandkreises aus dem Jahr 2012, die die Schülerbeförderung im Landkreis regeln soll.