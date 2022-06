Schulstart in Schönebeck: Welche Corona-Regeln gelten in den Schulen?

Die Schulleiter in Schönebeck sind glücklich darüber, dass die Masken im Unterricht nicht mehr getragen werden müssen.

Schönebeck - Die Sommerferien sind am morgigen Donnerstag vorbei, und für die Jungen und Mädchen Schönebecks beginnt dann wieder der Schulalltag. Wobei der „Alltag“ unter Coronabedingungen natürlich ein wenig anders aussieht, als vor der Pandemie. Doch was genau erwartet denn nun die Schüler in den Bildungseinrichtungen der Stadt?