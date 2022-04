Tierquälerei Schüsse auf Katze in Barby: Sissy hat fünf Diabolos im Kopf

Ein Fall von sadistischer Tierquälerei sorgt in Barby für Aufsehen. Am Rand der Weinbergsiedlung wurde einer Katze zielgerichtet mit dem Luftgewehr mehrfach in den Kopf geschossen und sie dann vermutlich ins Wasser geworfen. Tatverdächtig sind zwei etwa 16-jährige Jugendliche. Die Polizei ermittelt.