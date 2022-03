Schützenfest der Herzog-Heinch-Bürgerschützengilde: Albrecht Laube ist der neue König von Barby

Barby - Auch wenn die Herren der Barbyer Herzog-Heinrich-Bürgerschützengilde alle einen zivilen Beruf haben und eher friedlichen Unternehmungen nachgehen: Wer in einer paramilitärischen Gilde mitmacht, muss zuweilen einen harschen Ton vertragen. Als der Trupp beim Marsch durch die Elbestadt vor dem Haus des „1. Ritters“ (Vizekönig 2020) halt machte und nach alter Tradition „Wegzehrung“ in Form kleiner Schnapsfläschchen verteilt wurde, schlich sich verbale Lockerheit in die Reihen der Uniformierten ein. Was Kommandeur Frank Hilfert, seines Zeichens Lehrer, sofort im Keime erstickte. „Ruhe im Glied!!!“