Schwerer Betrug: Erfahrener Unternehmer verliert über 100.000 Euro

Schönebeck - „Wer ein paar Millionen auf dem Konto hat, der wohnt nicht in einer kleinen Dachkammer in Schönebeck. Die Warnzeichen waren groß“, wendet sich Strafrichter Eike Bruns an den Chef einer Bielefelder Sicherheitsfirma, der von den zwei angeklagten Niederländern Ende vergangenen Jahres um über 100.000 Euro betrogen worden sein soll. Im Amtsgericht wird nun der Prozess wegen schweren Betruges gegen den 50- und den 71-Jährigen fortgesetzt.