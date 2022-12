Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Schönebeck war mehr als vier Stunden in der vergangenen Nacht im Einsatz, nachdem ein Pkw-Fahrer einem Lkw die Vorfahrt nahm. Der 22-Jährige ist derzeit im Krankenhaus. Was bisher bekannt ist

In der Nacht zum 30. Dezember ist in der Wilhelm ein Autofahrer mit einem Lkw zusammengestoßen.

Schönebeck - In der Nacht zum 30. Dezember ist es in Schönebeck zu einen schweren Unfall gekommen. Dabei stieß ein Auto mit einem Lkw zusammen. Der 22-jährige Fahrer des Autos kam aus der Stadionstraße und fuhr Richtung Am Stadtfeld. Der Lkw seinerzeit war in Richtung Frohse auf der Wilhelm-Hellge-Straße unterwegs. „Der Pkw hat dem Lkw die Vorfahrt genommen“, beschreibt der Leiter des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes Stefan Kloß den Unfallhergang.