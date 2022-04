Schwimmkurse in Schönebecker Volksschwimmhalle nahezu ausgebucht

Die Schwimmkurse in der Schönebecker Volksschwimmhalle sind sehr gefragt und für dieses Jahr schon fast gänzlich ausgebucht. Doch das Seepferdchen ist ohnehin nicht genug.

Freie Plätze für Schwimmkurse in der Schönebecker Volksschwimmhalle sind ein rares Gut. Die Lehrgänge sind für dieses Jahr schon fast ausgebucht.

Schönebeck - Eltern, die wollen, dass ihr Kind noch in diesem Jahr schwimmen lernt, müssen sich ran halten. Die Schwimmkurse in der Schönebecker Volksschwimmhalle sind nämlich sehr gefragt und schon „gut ausgebucht“, berichtet Schwimmmeister Stefan Freistedt. Konkret werden in der Schwimmhalle montags bis freitags jeweils von 14.30 Uhr oder 15.45 Uhr Kurse für Kinder ab fünf Jahren angeboten. Zudem gibt es Wochenendkurse.