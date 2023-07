Calbe - Die Sanierung des Schillergymnasiums in der Saalestadt rückt näher. In den vergangenen Monaten hat die Verwaltung alle Hürden für eine erfolgreiche Bewerbung um Fördermittel übersprungen, freute sich Gunnar Schellenberger zu Beginn der Sommerferien. Seit mehreren Monaten werden am Gymnasium auch vor dem Krieg in der Heimat geflüchtete Ukrainer unterrichtet.

Der Landtagspräsident hat seine berufliche Laufbahn als Lehrer in Calbe begonnen und auch Jahre an dem Gymnasium Mathe und Physik unterrichtet. Deshalb setzt er sich bereits seit vielen Jahren dafür ein, dass das Haus saniert wird und damit einen noch bedeutenderen Platz in der Schullandschaft des Salzlandkreises erhält. Die Verwaltung in der Stadt habe nun die Voraussetzungen für eine Förderung der geplanten Sanierung geschaffen, freut er sich. Die Landesbehörden werden demnach die Planungen aus dem Städtebauprogramm des Landes befürworten, sagte er.

Weil die Sanierung aus dem Städtebauprogramm des Landes finanziert werden soll, hatte der Kreis den Calbenser Stadtrat gebeten, die Sanierung durchzuführen. Denn die Kreisverwaltung hat auf das Landesprogramm keinen Zugriff.

Obwohl der Kreis und nicht die Stadt Schulträger des Gymnasiums ist, kann dennoch die Kommune die Aufgabe übernehmen und Fördermittel für die Sanierung beantragen. Den Kniff hatte Gunnar Schellenberger zusammen mit dem damaligen Bauminister Thomas Webel (CDU) der Stadt und dem Landkreis empfohlen.

Schillergymnasium Calbe: Schon 81 Anmeldungen für neues Schuljahr

In den vergangenen Jahren hatte die Kreisverwaltung vergeblich versucht das Schulgebäude zu sanieren. Beantragte Fördermittel waren dabei nicht bewilligt worden. Die Begründung war einsilbig dazu aus der Kreisverwaltung. Im vergangenen Jahr machte das Schillergymnasium im Kreis Schlagzeilen, weil es Unsicherheiten bezüglich der Schülerzahlen gab. Laut der Prognose im kreiseigenen Schulentwicklungsplan könnte das Haus dicht an der Untergrenze vorbei schrammen. Die Schülerprognose ist allerdings mit gewissen Unsicherheiten behaftet. So gibt es im Salzlandkreis keine Einzugsbereiche für die Gymnasien. Die Eltern legen hier selbst fest, auf welches Gymnasium ihr Kind geht, wenn es die Auswahl hat.

Da Calbe dicht neben Schönebeck liegt, können sich hier vor allem die Familien zwischen den beiden Städten entscheiden, welches Haus das Kind besuchen soll. Die Kreisverwaltung kämpfte monatelang für eine Ausnahmegenehmigung wegen der prognostizierten geringen Schülerzahlen. Letztendlich wurde die Genehmigung erteilt. Die Anmeldezahlen für das kommende Schuljahr zeigen, dass das Gymnasium in Calbe bei der Familien beliebt zu sein scheint. Mit 81 Anmeldungen kann die Schule drei Klassen bilden, jubelte vor einigen Tagen Landrat Markus Bauer (SPD) und sieht sich in der Strategie bestätigt.

Immer wieder hatte der Landrat sich schützend vor das Gymnasium gestellt und das Haus als wichtigen Bestandteil des ländlich geprägten Raumes betont. Ganz bewusst habe der Kreis das Haus nicht aufgegeben, sondern immer wieder unterstützt. Denn auch in dünner besiedelten Gegenden müsse es ebenso Gymnasien geben, sagte er. „Wir sehen, es lohnt sich, zu kämpfen“, sagte der Landrat.

Damit vertritt er die gleiche Linie wie Gunnar Schellenberger, der sich ebenso für den Standort einsetzt. Dabei hätte das Schillergymnasium vielleicht schon viel früher saniert sein können, schilderte er einmal. Schon früher habe er sich für den Anbau am Gymnasium stark gemacht und mitgeholfen entsprechende Fördermittel zu holen. „Wir hätten damals hartnäckiger sein sollen und mehr Geld beantragen sollen“, sagte er einmal. Dann wäre die Sanierung gleich mitgemacht worden.

Schüler machen Vorschläge zum Energiesparen

In mehreren Jahresscheiben soll das Haupthaus nun energetisch ertüchtigt werden. Eine Moderne Heizung, neue Fenster und viel mehr Isolierung sollen den Energieverbrauch der Schule in der Zukunft drastisch senken. Auch bei der Beleuchtung wird sich einiges tun und in Zukunft werden hier vor allem moderne und sparsame Leuchtdioden für die Lichtakzente sorgen.

In der Vergangenheit hatte Stefan Lenhart mit einer Klasse im Physikunterricht den Energieverbrauch im Haus genau unter die Lupe genommen. Die Schüler konnten sich die aktuelle Situation dabei ansehen und Vorschläge machen, wie in Zukunft Energie gespart werden kann. Viele Ideen und Vorschläge kamen so zusammen, dass die Schule bei einem Landeswettbewerb als Sieger hervorging und ausgezeichnet wurde. Nun hoffen die Schüler, dass ihre Ideen für das Einsparen von Energie auch umgesetzt werden.

Stadt muss fünf Prozent selbst zahlen

Dabei waren die prognostizierten Kosten für die Sanierung in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. Noch 2019 hatte die Kreisverwaltung mit rund 3,7 Millionen Euro gerechnet. Inzwischen soll die Sanierung mit rund sechs Millionen Euro deutlich mehr kosten.

95 Prozent der Kosten soll dabei das Land tragen. Das ist die Höchstförderung. Calbe kann sie beantragen, weil die Stadt als finanzschwache Kommune gilt. Erst kürzlich hat die Verwaltung eine millionenschwere Bedarfszuweisung (Volksstimme berichtete) vom Land erhalten, um die hohen Kassenkredite abzubauen.

Trotz der Förderung muss die Stadt fünf Prozent der Summe selbst aufbringen. Dass die Kreisverwaltung der Kommune die Kosten ersetzt, ist nicht vereinbart worden. Dennoch stimmten die Stadträte einstimmig für die Sanierung des Hauses. Denn auch sie wissen, was es für einen Standortvorteil als Kleinstadt bedeutet, ein Gymnasium zu haben. In Zukunft soll sich dies für die Saalestadt noch mehr auszahlen und vor allem junge Familien nach Calbe locken. Beste schulische als auch Freizeitbedingungen kann die Stadt inzwischen garantieren und sich so aus der Masse abheben.