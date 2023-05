Kolumbussee bei Schönebeck Stadtrat stimmt für Verkauf von See und Campingplatz - Anwohner von Entscheidung enttäuscht

Was passiert mit dem Kolumbussee und dem angrenzenden Campingplatz? Die Stadt will das Areal attraktiver für Touristen machen. Aus dem Grund hat der Stadtrat darüber entschieden, dass das Gelände an Investoren verkauft werden darf.