Biere - Sehr unscheinbar steht das „Haus Bigera“ kurz hinter dem Ortseingang in Biere im Salzlandkreis. Am Briefkasten steht der Name „MGT Institute for Consciousness Exploration“. Auf Deutsch: Institut für Bewusstseinssuche. Dahinter stehen Caspar de Rijk, Claudia und Magdalena Moser. Sie bieten nicht nur harmlose Seminare an, sondern verbreiten über ihre Kanäle Verschwörungstheorien.

