Schönebeck - Bislang blickt man im Schulhof der Sekundarschule „Am Lerchenfeld“ auf viel grau. Das soll sich ändern. Die Lehrer haben sich in Zusammenarbeit mit den Schülern dafür eingesetzt, den Schulhof grüner zu gestalten. Unter anderem sollen in der Mitte des Schulhofes neue Hochbeete entstehen. In Schönebeck hatte es vor einiger Zeit Aufregung um Wasser in Klassenräumen einer Grundschule gegeben.