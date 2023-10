Großmühlingen - Es ist ein gemütlicher Nachmittag in der Brüderwirtschaft in Großmühlingen, als schallendes Gelächter und tosender Applaus nach draußen dringen. 250 Senioren aus dem Bördeland feiern gemeinsam bei Kaffee und Kuchen – doch es ist vielmehr als das, es ist wichtige Seniorenarbeit.

Der Seniorenrat Bördeland veranstaltet bereits zum sechsten Mal das Seniorenfest. In diesem Jahr jedoch nur in kleinerem Verbund der sieben Ortsteile – ohne Calbe und Barby. „Wir wollen nach Corona erstmal wieder ein bisschen Fuß fassen“, erklärt Bernd Nimmich, ehemaliger Bürgermeister und Mitglied des Seniorenrats.

Die Pandemie habe am Vertrauen der Älteren gezerrt, meint auch Seniorenratsvorsitzende Rosemarie Ziem. „Viele wussten sich nicht zu helfen, und auch im Seniorenrat fehlten die Antworten.“ In enger Zusammenarbeit mit den Ortsgruppen der Volkssolidarität und den Vereinen organisiert der Seniorenrat nun wieder vermehrt Veranstaltungen für die Rentner im Bördeland. Und es wird auf keinen Fall langweilig. „Die Aufgabe ist nicht nur Kaffee und Kuchen. Wir wollen unsere älteren Menschen aus ihren Häusern rausholen. Wir wollen Themen mit ihnen besprechen, Fragen beantworten. Wir wollen sie mitziehen“, sagt Rosemarie Ziem.

Die Anreise zu den Veranstaltungen wird in den meisten Fällen von den Rentnern und den Ortsteilen selbst organisiert. Zum Seniorenfest in Großmühlingen gab es zusätzliche Unterstützung der ABiSA, die mit einem Bus auch einige Senioren aus Eggersdorf einsammelte. Die Verantwortlichen des Seniorenrats freuen sich, dass nach langer Pause in der Pandemie die erste größere Veranstaltung gut angelaufen sei. Für den Rest des Jahres sind bereits einige weihnachtliche Veranstaltungen zur Adventszeit geplant. In Eggersdorf wird es auch wieder einen Silvesternachmittag für die älteren Bürger geben. Nachdem zahlreiche Events für junge Menschen bereits stattfinden konnten, müsse nun auch an die Senioren gedacht werden, erklärt Bernd Nimmich. Es gehe auch darum, Danke zu sagen und die Generationen zusammenzubringen. An diesem Nachmittag singen und tanzen die Senioren gemeinsam mit den Schülern der Grundschule „Friedrich Loose“ – In dem kurzen Musical feiert der König mit seinen kleinen Untertanen seinen Geburtstag. Die Senioren sind von der Vorstellung begeistert. In Zukunft möchte Rosemarie Ziem auch die Jugendlichen der Ortschaften stärker einbringen.