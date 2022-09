Serie der Volksstimme zum Thema: Wie Menschen mit Behinderung in der Stadt zurecht kommen / Heute: Frank Schiwek über die Schwierigkeiten der Barrierefreiheit

Schönebeck - „Es hat sich in den letzten Jahren viel getan“, resümiert Frank Schiwek. Der ehrenamtliche Geschäftsführer des Allgemeiner Behindertenverband in Sachsen-Anhalt (Abisa) hat in den letzten 30 Jahren vieles in die Wege geleitet. „Hundertprozentige Barrierefreiheit wird wohl nicht erreichbar sein“, vermutet er. Der Grund dafür ist, dass die größte Barriere nicht mit Baumaßnahmen entfernbar sei, da sie in den Köpfen der Menschen existiere.