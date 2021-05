Sexuelle Belästigung: Louisa Schwenke aus Schönebeck startet Initiative gegen „Catcall“ bei Instagram

Vor dem Schriftzug im Kurpark blieben einige Menschen stehen. Foto: Andre Schneider

Louisa Schwenke malt mit Straßenkreide ein paar Worte auf einen Weg in Bad Salzelmens Kurpark. Die Gymnasiastin wirkt schüchtern, aber doch bestimmt. Ihre Aktion jedenfalls zieht einige Blicke auf sich. Sie kämpft gegen sexuelle Belästigung im Alltag – mit Straßenkreide und einer Seite im sozialen Internetnetzwerk Instagram.

Schon nach wenigen Minuten bleiben die ersten Passanten stehen. Wenn auch nur kurz. „Ich möchte einfach auf das Thema aufmerksam machen“, sagt Louisa Schwenke. Das scheint ihr zu glücken.

Eigene Erfahrungen in der Stadt

Und notwendig scheint der Kampf gegen sexuelle Belästigungen im Alltag allemal. „Das ist ein echtes Thema in Schönebeck“, meint die Aktivistin. Vor allem auf Festen wie dem Brunnenfest hätten ihr Freundinnen schon häufig von Belästigungen erzählt. Sie selbst wurde ebenfalls bereits Opfer von den unschönen Anspielungen. Schwenke erinnert sich an eine Situation an einem Verkaufsstand: „Der Verkäufer hat mich angesprochen und anzügliche Bemerkungen gemacht.“ Da seien Sprüche wie „ey Puppe“ noch harmlos.

„Meist wird das als Kompliment getarnt oder verkauft“, erklärt die Gymnasiastin. Aber mit nett gemeinten, aufbauenden Worten haben die „flotten Sprüche“ der meist männlichen Halbstarken wenig zu tun. Sexuelle Belästigungen könne „jede unerwünschte, sexuell bestimmte Verhalten, das bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der betreffenden Person verletzt wird“, sein. So erklärte es Sachsen-Anhalts Ministerin für Justiz und Gleichstellung, Anne-Marie Keding (CDU) in einer Pressemitteilung. Konkrete Beispiele könnten unerwünschte sexuelle Handlungen oder die Aufforderung dazu sein. Bemerkungen mit sexuellem Inhalt gehören ebenso dazu.

Man sollte sich wehren

Wer Opfer von solchen Belästigungen wird, solle sich, so die Ministerin, wehren. „Wer in eine solche Situation gerät, muss selbst aktiv werden, auch wenn es schwer fällt“, so die Ministerin in einer Informationsbroschüre. „Ein klares, laut vorgetragenes Nein und eine eindeutige Zurückweisung sind in der Regel wirkungsvoll.“

Doch das ist einfacher gesagt, als getan. Louisa Schwenke weiß das aus eigener Erfahrung. Denn nicht jeder hat den passenden Spruch zum Kontern unmittelbar auf den Lippen oder die Opfer trauen sich oft nicht. Doch das flaue Gefühl bleibt oft. Da kann die Initiative der jungen Schönebeckerin helfen. Sie nimmt Nachrichten Betroffener im sozialen Internetnetzwerk Instagram entgegen.

Dafür hat sie eine eigene Seite erstellt: Catcalls of Schoenebeck (zusammen geschrieben und Schönebeck mit oe). Hier können die Betroffenen ohne große Hürden ihre Erlebnisse in einer privaten Nachricht schreiben. „Sie bleiben natürlich anonym“, verspricht die Aktivistin. Sie besucht dann den Ort des Geschehens – bewaffnet mit Straßenkreide. Die Geschehnisse „kreidet“ sie in aller Öffentlichkeit an. Dabei nimmt sie kein Blatt vor den Mund, sondern veröffentlicht den kompletten Wortlaut der sexistischen Beleidigungen.

Zurzeit ist die Instagram-Seite in der Elbe-Stadt noch nicht allzu bekannt. Das soll sich aber ändern. Schwenke plant, für ihr Projekt zu werben und auch Flyer zu drucken. Damit wäre Schönebeck in bester Gesellschaft. In großen Städten wie New York (dort wurde die Initiative „chalk back“, zu deutsch „ankreiden“ erfunden), Los Angeles oder Kapstadt sind die Kreidebilder häufig zu finden. Aber auch kleinere Deutsche Städte machen inzwischen mit. So wie Schönebeck.

Louisa Schwenke jedenfalls hat ihren „Startschuss“ gesetzt. Sie ist bereit, über das Thema aufzuklären. „Es wäre schön, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen“, sagt die Schönebeckerin. Auffällig genug scheinen ihre Kreidebilder jedenfalls zu sein.

Der Begriff: Sexuelle Belästigung

Mit dem aus der englischen Umgangssprache stammenden Begriff „Catcalling“ werden überwiegend Belästigungen im öffentlichen Raum durch beschrieben.

Zumeist sind sexuell konnotiertes Rufen, Reden, Pfeifen oder sonstige Laute beschrieben, wobei das Verständnis des Begriffes im Einzelnen uneinheitlich ist.

Die Fragestellung legt einen Fokus auf die verbale sexualisierte Belästigung von Frauen.

Quelle: Bundestag

Kommentar von Andre Schneider: Frauen sind keine Puppen

Wo hören Komplimente auf, wo fängt sexuelle Belästigung an? Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Eine sinnvolle Faustregel gibt es wohl nicht. Aber Grundsätze der Höflichkeit – die gibt es allemal. Eine junge Frau ist nämlich keine „Puppe“ und möchte sich auf offener Straße bestimmt nicht irgendwelche abstrusen sexuellen Fantasien oder Gelüsten ihr völlig fremder Männer hingeben. Das bedarf keiner Definition oder einer Regel, sondern schlichtweg einer Prise gesundem Menschenverstand. Und noch eins: Sexuelle Belästigung ist alles andere als ein Kavaliersdelikt. Sie gilt als Straftat. Eigentlich würde ich betroffenen Frauen raten, sich zu Wehr zu setzen. Aber vielmehr wünsche ich mir, dass das gar nicht nötig sein sollte ...