In einer Konditorei am Schönebecker Markt hat es gebrannt.. Foto: Jan Iven

In einer Konditorei hat es in der Nacht zum Sonntag am Schönebecker Marktplatz gebrannt.

Schönebeck l In der Schönebecker Innenstadt ist am Sonnabend gegen 22.30 Uhr ein Feuer in einer Konditorei ausgebrochen. Wie die Leitstelle mitteilte, konnte die Feuerwehr den Brand am Marktplatz schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde ersten Angaben zufolge niemand. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, die den Weihnachtsmarkt bewachten, hatten das Feuer frühzeitig bemerkt und die Leitstelle alarmiert. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Feuer zum Weihnachtsmarkt Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, die den Weihnachtsmarkt bewachten, hatten das Feuer frühzeitig bemerkt und die Leitstelle alarmiert. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

