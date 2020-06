Schönebeck ist die einzige Stadt im Salzlandkreis, in der Kinder erst mit zehn Jahren in die Jugendfeuerwehr eintreten können.

Schönebeck/Bördeland l Die Nachwuchsfeuerwehren im Salzlandkreis erhalten in diesen Tagen 27 000 Euro vom Land Sachsen-Anhalt für ihre Ausrüstung. Davon gehen 21 000 Euro an die 69 Jugendfeuerwehren in der Region und 6000 Euro an die 55 Kinder Feuerwehren. Allein die Schönebecker Jugendwehren haben insgesamt knapp 2000 Euro Unterstützung unterhalten. Dabei fällt aber gerade aus Schönebecker Sicht auf: Während andere Städte und selbst viel kleinere Gemeinden im Salzlandkreis jeweils mehrere Kinderfeuerwehren für kleine Feuerwehrleute ab sechs Jahren haben, gibt es in Schönebeck keine einzige solche Einrichtung für die Jüngsten. In Schönebeck können Kinder erst ab zehn bei der Jugendwehr mitmachen.

Denn beim Thema Kinderfeuerwehr sind die Einsatzkräfte in Schönebeck im Gegensatz zu anderen Wehren eher zurückhaltend. „Das Thema wird auch bei uns immer wieder diskutiert. Bisher haben wir uns aber dagegen entschieden“, sagte Schönebecks Stadtwehrleiter Daniel Schürmann. Bisher gebe es immer noch zu viele Bedenken. Das fängt schon beim qualifizierten Kinderfeuerwehrwart an und geht über kindgerechte sanitäre Anlagen und Treppengeländern bis hin zu Versicherungsfragen.

Kinderfeuerwehren sind aufwendig

Schürmann will eine Kinderfeuerwehr in Schönebeck aber auch nicht ausschließen. „Wir haben unsere Satzung geändert, damit wir die rechtlichen Voraussetzungen dafür hätten“, sagte er. Denn auch in Schönebeck hat man festgestellt: Die Kinder gehen schon in andere Vereine, bevor sie im Alter von zehn Jahren zur Jugendfeuerwehr gehen können.

Die Schönebecker würden daher gern einen anderen Weg gehen: „Optimal wäre es, wenn die Feuerwehr einen Dienst als Arbeitsgemeinschaft in einer Ganztagsschule anbieten können“, so Schürmann. Dann wären die baulichen Voraussetzungen und eine pädagogische Betreuung vor Ort gewährleistet. Bisher habe es erste Vorgespräche mit zwei Schulen in Schönebeck gegeben. Konkrete Ergebnisse gibt es allerdings noch nicht zu verkünden.

Bördeland hat fünf Kinderfeuerwehren

Eine der größten Kinderfeuerwehren im Altkreis Schönebeck ist hingegen in Bördeland zu Hause. Dort gibt es gleich fünf Kinderwehren: Biere-Eickendorf, Eggersdorf, Welsleben, Großmühlingen und Kleinmühlingen-Zens. „Wir haben 2006 die ersten Kinderfeuerwehren gegründet“, sagte Gemeindewehrleiter Hans-Georg Fabian. Denn: „Die Jugendfeuerwehr kommt zu spät.“ Mit zehn Jahren würden viele Kinder schon andere Hobbys in Vereinen gefunden haben und sich nicht mehr für die Feuerwehr interessieren. „Einmal Fußball, immer Fußball. Deswegen sagen wir: Einmal Feuerwehr, immer Feuerwehr“, so Fabian. Und wenn der Nachwuchs insgesamt erst einmal zehn Jahre bei der Kinderfeuerwehr und der Jugendfeuerwehr verbracht hat, wurden auch die Chancen steigen, dass der Nachwuchs zu den Aktiven wechselt und bei der Stange bleibt.

Gemeindewehrleiter Fabian stellt aber auch klar: „Die Kinderfeuerwehr ist etwas ganz anderes und viel aufwendiger, als eine Jugendfeuerwehr.“ Bei den Kindern von sechs bis neun gehe es sehr viel mehr ums Spielen und Basteln als um den eigentlichen Brandschutz. „Es braucht daher extra ausgebildete Kinderfeuerwehrwarte, die sehr viel mehr pädagogische Arbeit leisten“, so der Feuerwehrchef aus Bördeland.

Das Handwerk der Feuerwehrleute können die kleinen auch nur spielerisch lernen. Mit richtigen Spritzen und selbst Kübelspritzen dürfen Sechsjährige noch nicht hantieren. „Stattdessen lernen die Kinder die Kommandos mit einem Gartenschlauch“, sagte Hans-Georg Fabian.

Tatsächlich sind für den Aufbau einer Kinderfeuerwehr auch einige Voraussetzungen zu erfüllen. Neben der Ausbildung der Kinderfeuerwehrwarte – ein Jugendwart reicht dafür nicht aus – müssen etwa auch die baulichen Rahmenbedingungen stimmen. So müssen etwa die Aufenthaltsräume für die Kinder ebenerdig liegen, Treppen brauchen eine Kindersicherung. Auch in den sanitären Anlagen müssen mindestens Hocker für die Kinder vorgehalten werden, wenn sie nicht gleich in Kindergröße angeschafft werden können. Und, nicht zu vergessen, für die Feuerwehrfahrzeuge müssen auch extra Kindersitze für alle Mädchen und Jungen angeschafft werden.

Einen zusätzlichen Schub hat die Kinderfeuerwehr im vergangenen Jahr durch den Brandschutztag bekommen. Dabei haben die Feuerwehren landesweit ihre Arbeit in den Grundschulen vorgestellt. „Dadurch konnten wir neue Kinder für die Kinderfeuerwehr interessieren“, sagte Gemeindewehrleiter Fabian. Auch wenn am Ende natürlich nicht immer alle Interessenten dabei bleiben würden.

In Schönebeck wurde der Brandschutztag von einigen Feuerwehrleuten hinter vorgehaltener Hand als zu aufwändig für die ehrenamtlichen Kräfte kritisiert. Hinzu kam, dass der erste Aktionstag im vergangenen Jahr nach Ansicht der Schönebecker etwas kurzfristig vom Innenministerium anberaumt wurde. Der Einsatz an den Grundschulen hätte sich einfach nicht gelohnt. Unerwähnt bleibt dabei das eigentliche Problem: Die Schönebecker können den meisten Grundschülern unter zehn eben auch noch gar kein echtes Angebot machen, da es hier noch keine Kinderfeuerwehr gibt. Die meisten Grundschüler sind damit häufig einfach die falsche Zielgruppe, von den Viertklässlern abgesehen.

Dass die Schönebecker Einsatzkräfte wenig vom Brandschutztag an Grundschulen halten, ist daher nicht wirklich verwunderlich. Denn ein direkter Erfolg ist kaum messbar. Allerdings besteht die Hoffnung, dass sich die Grundschüler im Rahmen des Aktionstages für die Einsatzkräfte interessieren und ihren Weg in die Gerätehäuser finden, sobald sie alt genug sind.