Am 29. und 30. November ist Weihnachtsmarkt in Barby. Zwölf offene Höfe nehmen daran teil.

Barby. - Am 29. und 30. November ist Weihnachtsmarkt in Barby. Nach dem Magdeburger Anschlag im vergangenen Jahr, bleibt auch der Elbestadt nichts weiter übrig, als ein Sicherheitskonzept zu erarbeiten. Dabei gab Albrecht Laube, früherer Leiter Verkehrsdienst im Polizeirevier Schönebeck und heutiger Chef einer Fachfirma für Verkehrstechnik, praktische Hinweise. „Unser Sicherheitskonzept wurde vom Salzlandkreis bestätigt“, sagt Bürgermeister Jörn Weinert (CDU) auf Volksstimme Anfrage. Details dazu nennt er aus „Sicherheitsgründen“ nicht.